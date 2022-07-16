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Иран ввел санкции против 61 американца, включая экс-госсекретаря США Помпео

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Vahid Salemi/AP

Тегеран ввел санкции против 61 гражданина США, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео, бывшего адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и бывшего посла США в ООН и экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает Eghtesad News.

Причиной введения санкций стала поддержка иранской группы диссидентов и боевиков «Моджахедин-е-Хальк».

Ранее президент США Джо Байден заявил в интервью 12-му каналу израильского телевидения, что США в качестве «крайней меры» могут применить силу против Ирана в случае неудачных переговоров по ядерной сделке.

Он указал, что США не допустят получение Ираном ядерного оружия, и заявил, что считает «гигантской ошибкой» решение предыдущего президента Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), так как сейчас Иран оказался «гораздо ближе к ядерному оружию», чем до этого.

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