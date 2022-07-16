«Газпром» попросил у Siemens документы, позволяющие вернуть турбину для «Северного потока»

Российская компания «Газпром» обратилась к Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода «Северный поток».

«15 июля «Газпром» официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС «Портовая», — говорится в пресс-релизе компании.

«Газпром» надеется, что Siemens выполнит свои обязательства в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит исправная работа «Северного потока».

Несколько дней назад российская энергетическая компания заявляла, что не располагает документами, которые позволили бы Siemens вывезти из Канады турбину.