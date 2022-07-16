В Минпромторге высказались о планах Zara вернуться в Россию

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что бренд Zara, принадлежащий испанской компании Inditex, пока не заявлял о намерении вернуться на российский рынок, передает ТАСС.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Zara может вернуться в Россию в 2023 году.

«Информации по возвращению Zara у нас нет. Но у нас есть желание помочь российским производителям активнее занять тот рынок, который прежде занимали коллеги из Inditex. И для этого у российских брендов есть все возможности, я считаю», — сообщил Евтухов.

При этом он добавил, что поддержка российских производителей никак не ограничивает работу иностранных компаний в РФ.

5 марта 2022 года группа компаний Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque) временно приостановила работу магазинов и онлайн-продажи в России «в связи с невозможностью гарантировать продолжение операционной и торговой деятельности в стране». В начале июня в пресс-службе компании заявляли, что в настоящее время нет планов по возобновлению работы магазинов Zara и Massimo Dutti в РФ.