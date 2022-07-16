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Немецкий политик призвал скорее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2»

Депутат ФРГ Котре призвал к снятию антироссийских санкций и запуску «Северного потока-2»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил «Ленте.ру», что для преодоления энергетического кризиса немецкое правительство должно ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2».

«Правительство Германии должно наконец согласиться с нашими требованиями продлить сроки эксплуатации атомных электростанций и сделать все возможное, чтобы как можно скорее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2»», — сказал он.

Политик добавил, что запуск проекта мог бы стать важным «коммуникативным мостом» между Германией и Россией.

Также Котре призвал к незамедлительному прекращению санкций против России, пояснив, что ФРГ они наносят больший вред, чем России.

Ранее сообщалось, что Германия не обсуждает с Канадой поставку новых турбин для газопровода «Северный поток».

10 июля стало известно, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода «Северный поток».

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