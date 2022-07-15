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Дерипаска призвал вернуться к экономическим принципам 2002-2007 годов

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фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Основатель компаний En+ Group и РУСАЛ Олег Дерипаска призвал вернуться к экономическим принципам, которые были в России в 2002-2007 годах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, текущий «бардак» в мировой экономике стал предсказуемым результатом политики последних пяти лет, завершающих «непродуманные эксперименты» практически во всех странах.

К ним он отнес затеянную в США гонку вооружений, которая только в этом столетии обошлась в $20 трлн, «невзирая на то, что, надо честно сказать — экономика не зарабатывала эти деньги». Кроме того, Дерипаска указал на излишнюю бюрократизацию экономических отношений в Европе, а также пренебрежение вопросами защиты окружающей среды в Индии, Южной Африке, Китае, да и в Соединенных Штатах, которое привело к «позерству с зеленой повесткой» вместо реальных планов.

«Проблемы политически мотивированных, но экономически ничем не оправданных разрывов связей между государствами на Евразийском континенте, превращение долларовой финансовой системы в смертоносное оружие посредством изощренных санкций, попытки любой ценой остановить экономический рост в Китае, в надеждах так же, как и в России, на смену режима, принесут еще большие ухудшение», — подчеркнул Дерипаска.

Он прогнозирует, что стоимость долговых бумаг США через какое-то время вырастет на 5-8%, что «будет явным сигналом, что старой доброй экономической системы больше не существует».

«У нас нет никакого иного выбора, кроме возврата к экономическим принципам, на которых Россия развивалась быстрее всего в своей современной истории, в 2002-2007 гг.», — резюмировал Дерипаска.

Ранее он призвал забыть о «госкапитализме», назвав его плесенью, разъедающей Россию.

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