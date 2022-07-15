Глава Всемирного банка призвал ослаблять мировые торговые ограничения

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас рекомендовал ослаблять торговые ограничения в мире для снижения экономических рисков и наращивать предложение продовольствия, удобрений и энергоносителей, передает ТАСС.

На заседании глав финансовых ведомств и центробанков стран «группы двадцати» в Индонезии он отметил, что в настоящее время в мире назревает «гуманитарная и экономическая катастрофа», во многих странах «вероятна рецессия», а в развивающихся — риск инфляции и обесценивания валюты, роста расходов на обслуживание долгов и резкого сокращения международных резервов.

Мэлпас подчеркнул, что требуются «четкие шаги» для увеличения добычи природного газа, который играет ключевую роль в производстве удобрений и в энергосетях»

«Странам по всему миру нужно ослаблять и отменять ограничения на экспорт, импорт и неадресные субсидии», — считает глава Всемирного банка.

Мэлпас отметил, что на развитие указанных кризисов повлияли ограничения из-за пандемии коронавируса и спецоперация РФ на Украине.

Ранее в США смягчили санкции против России, разрешив проводить транзакции с Россией, связанные с поставками неорганических удобрений, семян, продуктов питания, лекарств и медоборудования.