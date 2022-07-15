Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Швеции 00:05
Диетолог Королева рассказала, кому не рекомендованы кисломолочные продукты 00:02
Названы города России с лучшими летними развлечениями 00:01
Пентагон заявил, что США будут рады инициативе Москвы в переговорах... 15.07.2022, 23:59
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста... 15.07.2022, 23:56
В Краснодарском крае потерпел крушение Ан-2 15.07.2022, 23:55
Экс-игрок ЦСКА Дзагоев рассказал о переговорах с клубами... 15.07.2022, 23:50
В МВД ЛНР обвинили ВСУ в поджоге полей с зерном и хранилищ 15.07.2022, 23:37
МОК вернул титул олимпийского чемпиона американскому атлету через 110 лет 15.07.2022, 23:34
Пентагон не нашел признаков перепродажи поставляемого Киеву оружия 15.07.2022, 23:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава Всемирного банка призвал ослаблять мировые торговые ограничения

close
100%
Wikimedia Commons

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас рекомендовал ослаблять торговые ограничения в мире для снижения экономических рисков и наращивать предложение продовольствия, удобрений и энергоносителей, передает ТАСС.

На заседании глав финансовых ведомств и центробанков стран «группы двадцати» в Индонезии он отметил, что в настоящее время в мире назревает «гуманитарная и экономическая катастрофа», во многих странах «вероятна рецессия», а в развивающихся — риск инфляции и обесценивания валюты, роста расходов на обслуживание долгов и резкого сокращения международных резервов.

Мэлпас подчеркнул, что требуются «четкие шаги» для увеличения добычи природного газа, который играет ключевую роль в производстве удобрений и в энергосетях»

«Странам по всему миру нужно ослаблять и отменять ограничения на экспорт, импорт и неадресные субсидии», — считает глава Всемирного банка.

Мэлпас отметил, что на развитие указанных кризисов повлияли ограничения из-за пандемии коронавируса и спецоперация РФ на Украине.

Ранее в США смягчили санкции против России, разрешив проводить транзакции с Россией, связанные с поставками неорганических удобрений, семян, продуктов питания, лекарств и медоборудования.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть