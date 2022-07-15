В Минфине перестали выдавать разрешения на продажу «дочек» зарубежных банков

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приостановит выдачу разрешений на продажу «дочек» иностранных банков в РФ, сообщает ТАСС.

«Не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу «дочек» иностранных банков и их активов в России», — отметил замминистра.

Моисеев подчеркнул, что подкомиссия приняла это решение из-за ситуации с «дочками» российских банков за границей. По его словам, у банков из России, находящихся под западными санкциями, наблюдаются серьезные проблемы с работой со своими банками, которые находятся за рубежом.

«Причем в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют»,— сказал он.

Сложившуюся ситуацию чиновник назвал «правовым беспределом».

Ранее сообщалось, что Моисеев не исключил вероятность того, что Минфин в дальнейшем может поддержать инициативу по передаче государственным банкам России права управлять «дочками» иностранных банков в РФ.