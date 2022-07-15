Датский производитель холодильной техники Danfoss заявил об уходе с рынка России

Датская компания Danfoss, которая производит тепловую автоматику, холодильную и приводную технику, промышленную автоматику, заявила о намерении продать свой бизнес в России и Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Danfoss подписала соглашение о передаче бизнеса в России и Белоруссии местному менеджменту. После закрытия сделки Danfoss больше не будет работать в России и Беларуси», — отмечено в сообщении.

Завершить сделку про продаже бизнеса планируют в сентябре 2022 года. Такое решение руководство компании приняло, в том числе из-за сбоев в цепочке поставок.

Danfoss работает в России с 1993 года. В компании трудятся 1300 человек. В 2021 году прибыль Danfoss достигла почти 4,7 млрд крон (почти $630 млн).

Ранее 15 июля стало известно, что производитель упаковки Elopak, который изготавливает картонные коробки Pure-Pak, решил уйти из России и продать бизнес местному руководству.

В этот же день газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщила, что польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex ушел из России и продал свое российское подразделение.