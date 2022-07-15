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В Банке России заявили, что разрабатывают национальную систему индексов

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Российский Центробанк разрабатывает систему национальных индексов, которые заменят зарубежные ценовые показатели. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Банка России.

«Банк России участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели», — сообщили в пресс-службе Центробанка.

Так в регуляторе ответили на вопрос, каким образом Банк России участвует в создании национального маркерного сорта нефти. В пресс-службе ведомства отметили, что рыночная стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах, — это ключевой и наиболее надежный источник информации для формирования индикаторов.

Ранее 15 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что правительство России разработало план по созданию национального маркерного сорта нефти в 2023 году. Так оно стремится защитить себя от попыток Запада установить потолок цен на топливо из РФ для ограничения потока нефтедолларов в страну.

Тогда же агентство указало, что российский Центробанк, ответственные за экспорт министерства и крупнейшие производители нефти разрабатывают национальный бенчмарк для того, чтобы начать продавать новый сорт нефти к октябрю 2023 года.

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