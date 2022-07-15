Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россия диверсифицирует поставки энергоносителей в мире

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия диверсифицирует поставки энергоносителей в мире в случае, если европейская сторона не будет заинтересована в покупке российского газа. Об этом зампостпред заявил в эфире программы Джорджа Элиасона на американской радиостанции TNT.

«Если Европа не хочет сотрудничать с Россией по газовому вопросу, то мы, думаю, сделаем необходимые выводы и диверсифицируем наш экспорт», — сказал дипломат.

По его словам, перенаправить поставки энергоносителей непросто, но возможно. При этом, по мнению Полянского, Россия не пострадает от этого.

Дипломат выразил уверенность, что Евросоюз будет вспоминать «о старых добрых временах» дешевого российского газа и энергоресурсов.

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что правительство России разработало план по созданию национального эталона нефти в 2023 году. Так оно стремится защитить себя от попыток Запада установить потолок цен на топливо из РФ для ограничения потока нефтедолларов в страну.