В Минфине не исключают идею передать «дочки» иностранных банков в управление госбанкам РФ

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев не исключил вероятность того, что российский Минфин в дальнейшем поддержит инициативу по передаче государственным банкам России права управлять «дочками» иностранных банков в РФ, сообщает РИА «Новости»

«Как пойдет, может быть и поддержим. На этом этапе вопрос так не стоит, но в будущем я не исключаю», — сказал он.

При этом Моисеев отметил, что в текущих условиях правкомиссия не будет выдавать разрешения на продажу «дочек» иностранных банков и их активов в России.

Ранее Минфин США отменил некоторые санкции против России, разрешив некоторые транзакции, в том числе связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств и медицинских изделий.

Министр финансов США Джанет Йеллен обвинила Россию в проблемах в мировой экономике и заявила, что ответственность за них несет исключительно Москва, которая единственная виновата в негативных последствиях, в частности в росте цен на сырьевые товары. Она отметила, что к мировому кризису привела и специальная военная операция, проводимая российской армией на Украине.