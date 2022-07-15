Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Россия не забудет Западу поставки оружия... 17:57
Лондон обвинил Россию в смерти британского наемника в ДНР 17:54
«Ливерпуль» одержал победу над «Кристал Пэлас»... 17:54
Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россия диверсифицирует поставки энергоносителей... 17:53
В ДНР назвали причину смерти пленного британского наемника Ури 17:48
В Воронеже женщина оставила коляску с ребенком на ночной улице 17:46
ГИБДД рассказала, где пройдут массовые проверки водителей на дорогах 17:45
«Спартак» официально подтвердил смерть Ярцева 17:45
Британский МИД вызвал российского посла из-за смерти наемника Пола Ури 17:45
Володин не исключил проведение еще одного внеочередного заседания Госдумы 17:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Боррель предложит расширить список персональных санкций против России

close
100%
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложит расширить список связанных с Россией физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В дополнение к этим мерам я также предложу Совету дополнительные списки физических лиц и организаций, активы которых будут заморожены, а возможности путешествовать [в ЕС] ограничены», — говорится в заявлении Борреля.

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе 18 июля обсудят новые санкции против России и дополнительную военную помощь Украине.

15 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявляла, что Еврокомиссия предложила ужесточить санкции в отношении России и продлить их до января 2023 года.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в ЕК сообщало, что Еврокомиссия планирует 15 июля ввести седьмой пакет санкций в отношении Российской Федерации в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Отмечается, что новые ограничения коснутся российских золота, химикатов и машиностроения.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть