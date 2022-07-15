Боррель предложит расширить список персональных санкций против России

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложит расширить список связанных с Россией физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В дополнение к этим мерам я также предложу Совету дополнительные списки физических лиц и организаций, активы которых будут заморожены, а возможности путешествовать [в ЕС] ограничены», — говорится в заявлении Борреля.

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе 18 июля обсудят новые санкции против России и дополнительную военную помощь Украине.

15 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявляла, что Еврокомиссия предложила ужесточить санкции в отношении России и продлить их до января 2023 года.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в ЕК сообщало, что Еврокомиссия планирует 15 июля ввести седьмой пакет санкций в отношении Российской Федерации в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Отмечается, что новые ограничения коснутся российских золота, химикатов и машиностроения.