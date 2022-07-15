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Главы МИД стран Евросоюза обсудят 18 июля новые санкции против России

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Reuters

Главы МИД Евросоюза на встрече в Брюсселе 18 июля обсудят новые санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС.

«Министры обсудят новые санкции против России, мы сейчас работаем над рядом мер», — заявил он.

Кроме того, источник добавил, что также на встрече будет обсуждаться дополнительная военная помощь Украине.

Ранее Reuters со ссылкой на неназванные источники в Европейской комиссии сообщало, что ЕК планирует 15 июля ввести седьмой пакет санкций в отношении Российской Федерации в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Отмечается, что новые ограничения коснутся российских золота, химикатов и машиностроения.

14 июля правительство Канады ввело очередные санкции против нефтегазового и химического секторов российской экономики, а также впервые — против российской промышленности.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Санкции против России
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