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В Великобритании 76% компаний не могут нанять новых сотрудников на фоне роста цен

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barnyz/flickr.com

Рекордные 76% компаний в Великобритании испытывают сложности с наймом новых сотрудников на фоне роста цен в промышленном секторе. Информация об этом следует из пресс-релиза, который пресс-служба Британской торговой палаты (British Chambers of Commerce, BCC) опубликовала на своем сайте.

Больше остальных трудности испытывают компании, занятые в строительной отрасли (84%). Затем следуют промышленность и производство (79%), логистика (79%) и гостиничный бизнес (78%). Данные приведены на основе исследования 5700 предприятий в разных сферах труда.

BCC предложила правительству план по улучшению ситуации, состоящий из трех пунктов. Во-первых, в палате рекомендуют компаниям вкладывать больше денег в обучение сотрудников и создание более гибких рабочих процессов. Во-вторых, кабмину следует помочь предприятиям, сократив расходы, возлагаемые на них. В-третьих, следует расширить список дефицитных профессий для каждого сектора экономики.

В конце июня президент сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров заявил, что в Москве безработицы нет вообще, и дефицит IT-специалистов переоценен. Однако курьеров и «заряжателей» электросамокатов не хватает.

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