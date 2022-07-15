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Россия увеличила объем поставок нефти в Венгрию с начала июля более чем на 40%

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Global Look Press

Поставки российской нефти по трубопроводу в Венгрию выросли с 1 по 14 июля на 41%, до 20,7 тыс. тонн в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение источника, который располагает данными Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Экспорт нефти в Китай вырос более чем на 7,4%, до 113,6 тыс. тонн в сутки. Российская сторона немного нарастила поставки сырья в сутки в Словакию (+3,8%, до 8,1 тыс. тонн) и Чехию (+2%, до 9,8 тыс. тонн).

Продажи нефти из России в Германию с начала июля сократились на 19%, до 31,9 тыс. тонн в сутки, в Польшу — на 5,8%, до 30,8 тыс. тонн в сутки.

Общий объем экспорта российского сырья в дальнее зарубежье в первую половину июля сократился на 0,9% — до 676,6 тыс. тонн в сутки.

Во второй половине мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что у страны отсутствуют реальные альтернативные источники получения нефти и нефтепродуктов в случае введения эмбарго на российскую нефть.

Накануне Сийярто сказал, что Вена и Будапешт пока не готовы вести дискуссии по теме санкций против поставок газа из России.

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