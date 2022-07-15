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FT написала, что ЕС сократил импорт энергетического угля из России в июне на 48% к маю

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Европейский союз сократил импорт энергетического угля из России на 48% относительно мая в преддверии полного запрета на его закупки, написала газета Financial Times.

Поставки угля морем из России на территорию Евросоюза в июне составили всего 1,7 млн тонн, что на 48% ниже объема в мае. Как отметили в консалтинговой компании CRU, это самое значительное сокращение как минимум с 2019 года. До прошлого месяца импорт российского угля со стороны Европы рос в течение трех месяцев.

В FT отмечают, что зависимость Европы от российского угля усиливалась в последние месяцы из-за ограничения импорта газа РФ. Германия, Нидерланды, Австрия и Франция хотят в 2022 году перейти на использование угольных электростанций, чтобы покрыть дефицит топлива. Сокращение поставок угля из России может привести к росту цен на электроэнергию в преддверии зимы, отмечают в издании.

В апреле Европейская комиссия (ЕК) одобрила полный запрет на покупку всех видов российского угля. Мера должна вступить в силу 10 августа. Предполагается, что из-за этого ограничения Москва будет терять €8 млрд ежегодно.

Накануне сообщалось, что в Китае хотят отменить почти двухлетний запрет на импорт австралийского угля на фоне западных санкции в отношении российской энергетики.

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