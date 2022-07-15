В ВШЭ назвали признаки ослабевания доллара в мире

Эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ назвали несколько факторов, которые указывают на ослабевание роли доллара в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на июньский обзор ВШЭ глобальной экономики.

Среди таких признаков названы ускорение процессов дедолларизации в странах мира, снижение мировых валютных резервов, расширение использования цифровых национальных валют.

Так, по итогам первого квартала 2022 года мировые валютные резервы снизились до 12,2% мирового ВВП. Это минимальный показатель с 2018 года.

По данным Международного валютного фонда, на валютные резервы в американских долларах в начале текущего года приходилось 58,9%, в то время как в 2015 году эта доля была на уровне 66%, а в 1999 году — 71%.

Эксперты также указали на ослабление доминирования доллара на мировом рынке энергоресурсов. В частности, Саудовская Аравия и Китай намерены договориться об оплате части поставок нефти в юанях. На оплату газа из России в рублях перешло большинство клиентов из Европы, заявлял в июне вице-премьер РФ Александр Новак.

К ослаблению доллара также ведет расширение использования цифровых валют и платежных систем. Так, в КНР И РФ были созданы отечественные системы передачи финансовой информации — CIPS и СПФС. Власти Китая намереваются расширить возможности использования цифрового юаня. В свою очередь Центробанк России планирует внедрять цифровой рубль.

«Ускорение этих процессов наряду с потенциальным созданием новых механизмов международных расчетов и ростом использования бартерных операций в среднесрочной перспективе продолжит снижать роль доллара США в мировой финансовой системе», — говорится в отчете ВШЭ.

Ранее экономист Сергей Заверский назвал факторы возврата доллара к 70-75 рублям.