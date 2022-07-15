Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
СМИ: Пугачева вернулась в Россию 11:52
Aviasales: за год средний чек на полеты по России упал на 19% 11:52
МК: глава «Роскосмоса» Рогозина может объявить об отставке в ближайшие... 11:52
В соцсетях призвали отменить Ирину Шейк из-за салата «Оливье» 11:51
Персонал резиденции на Даунинг-стрит обвинил команду Бориса Джонсона... 11:50
Кабмин отменил ковидные ограничения на въезд в Россию для иностранцев 11:50
Актера омского ТЮЗа уволили из-за бороды 11:48
Алла Довлатова рассказала о преимуществе российских курортов перед европейскими 11:43
Reuters: в КНДР заявили, что Киев не имеет права осуждать решение о признании... 11:43
Продажи автомобилей в Евросоюзе в июне упали до рекордного минимума... 11:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ВШЭ назвали признаки ослабевания доллара в мире

РБК: роль доллара в мире ослабнет из-за ряда факторов, включая дедолларизацию резервов стран

close
100%
Pexels

Эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ назвали несколько факторов, которые указывают на ослабевание роли доллара в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на июньский обзор ВШЭ глобальной экономики.

Среди таких признаков названы ускорение процессов дедолларизации в странах мира, снижение мировых валютных резервов, расширение использования цифровых национальных валют.

Так, по итогам первого квартала 2022 года мировые валютные резервы снизились до 12,2% мирового ВВП. Это минимальный показатель с 2018 года.

По данным Международного валютного фонда, на валютные резервы в американских долларах в начале текущего года приходилось 58,9%, в то время как в 2015 году эта доля была на уровне 66%, а в 1999 году — 71%.

Эксперты также указали на ослабление доминирования доллара на мировом рынке энергоресурсов. В частности, Саудовская Аравия и Китай намерены договориться об оплате части поставок нефти в юанях. На оплату газа из России в рублях перешло большинство клиентов из Европы, заявлял в июне вице-премьер РФ Александр Новак.

К ослаблению доллара также ведет расширение использования цифровых валют и платежных систем. Так, в КНР И РФ были созданы отечественные системы передачи финансовой информации — CIPS и СПФС. Власти Китая намереваются расширить возможности использования цифрового юаня. В свою очередь Центробанк России планирует внедрять цифровой рубль.

«Ускорение этих процессов наряду с потенциальным созданием новых механизмов международных расчетов и ростом использования бартерных операций в среднесрочной перспективе продолжит снижать роль доллара США в мировой финансовой системе», — говорится в отчете ВШЭ.

Ранее экономист Сергей Заверский назвал факторы возврата доллара к 70-75 рублям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть