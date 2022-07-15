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Bloomberg: предложение по восстановлению Украины пугает страны ЕС из-за коррупции

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Предложение Еврокомиссии выделить Украине большую часть финансов из плана по восстановлению страны, который Киев оценивает в $750 млрд, пугает ряд стран Евросоюза. Одной из причин является возможная коррупция. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Предложение Еврокомиссии напугало некоторых членов ЕС, опасающихся огромных усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией», — приводит агентство слова источников.

Кроме того, по информации агентства, вопрос восстановления Украины может вызвать еще более острую дискуссию в ЕС, так как на сегодняшний день нет соглашения о том, как собрать средства.

4 июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что план восстановления Украины оценивается в $750 млрд, а его основным источником должны стать конфискованные активы России.

5 июля министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков говорил, что ущерб от разрушений инфраструктуры страны достигает $95 млрд.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что помощь Евросоюза на восстановление Украины может превысить €500 млрд.

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