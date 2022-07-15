«Ъ»: Украина намерена добиться отказа от российского титана на Западе

Украинская компания «Вельта», владеющая Бирзуловским и Лекаревским месторождениями ильменита (титановое сырье) на Украине пытается добиться отказа от российского титана компаниями Запада. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных о лоббистской деятельности Сената США..

В мае этого года «Вельта» наняла дислоцированную в Вашингтоне консалтинговую фирму Yorktown Solutions для оказания лоббистских услуг. Консультанты должны привлечь внимание к опасностям продолжающейся зависимости США и их союзников от поставок титана стратегических конкурентов.

«Кроме того, Yorktown Solutions покажет, как предприятия российской титановой промышленности поддерживают военное вторжение Москвы на Украину»,— говорится в отчете.

На долю «Вельты» приходится 2% на мировом рынке титанового сырья. 90% продукции компания экспортирует на мировой рынок, в том числе крупным химическим компаниям Chemours, Precheza и Traxys.

Ранее сообщалось, что украинское агентство АРМА получило в управление изъятые активы России.