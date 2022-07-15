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Стали известны новые владельцы Starbucks в России

Mash: Тимати и Антон Пинский станут совладельцами Starbucks в России

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Starbucks

Совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и холдинг «Синдика», принадлежащий сенатору Арсену Канокову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что сделка по продаже российских активов Starbucks находится в завершающей стадии. Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети, в которых трудоустроены около 2000 человек.

По данным портала, зеленый логотип и технологии ушедшей компании использоваться не будут. Также изменится название компании.

В начале июля Федеральная антимонопольная служба сообщила, что не получала ходатайства о покупке кофеен Starbucks в России.

В конце мая владелец крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks объявил о решении уйти с рынка России. Кофейни приостановили свою работу еще в марте этого года на фоне проведения РФ специальной военной операции на Украине.

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