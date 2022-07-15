Министр финансов США заявила, что РФ несет ответственность за проблемы мировой экономики

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен считает, что за проблемы в мировой экономике, которые сейчас возникли, несет ответственность Россия. Об этом сообщает Reuters.

Как подчеркнула американский министр, Москва единственная виновна в негативных последствиях для мировой экономики, в частности за рост цен на сырьевые товары.

Также Йеллен уверена, что к тяжелой экономической ситуации привела специальная военная операция на Украине, проводимая российской стороной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что Минфин США разрешил некоторые транзакции с Россией, связанные с медициной и удобрениями.