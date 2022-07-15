Москва вышла в лидеры среди «миллионников» по «индексу шаурмы»

Российская столица вышла в лидеры среди городов-«миллионников» по «индексу шаурмы» в июле 2022 года — этот показатель учитывает количество порций этого блюда, которые могут купить жители города на среднюю зарплату, сообщает РИА «Новости».

«Победила Москва — при средней зарплате в 121 тысячу рублей и шаурме по 298 рублей можно купить 406 порций жареного на гриле мяса в лаваше. На второе место вышел Красноярск, опередив Петербург, — в самом восточном из российских миллионников на среднюю зарплату можно купить 319 порций, а в Северной столице — 302», — указано в исследовании геосервиса 2ГИС.

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге в среднем выше зарплата, в Красноярском крае оказалась более дешевая шаурма — кроме того, в топ-5 также попали Екатеринбург с «индексом шаурмы» 257 порций и Челябинск с результатом 233 порции.

Ранее в Уфе мужчина с пистолетом требовал приготовить ему шаурму.