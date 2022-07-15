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Рост цен в Аргентине с начала года составил 36,2%

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Marcos Brindicci/Reuters

В Аргентине инфляция составила за полгода 36,2%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные института статистики и переписи республики.

Общий уровень индекса потребительских цен за месяц в июне 2022 года вырос на 5,3%, за первые шесть месяцев накопленный рост составил 36,2%, сказано в документе. Если сравнивать с июнем прошлого года, то рост составил уже 64%.

Больше всего (на 7,4%) поднялись цены в июне поднялись цены на услуги в сфере здравоохранения. На втором месте по подорожанию - коммунальные услуги (+6,8%), на третьем - алкоголь и сигареты (+6,7%). Продукты подорожали на 4,6%.

Много лет Аргентина входит в топ стран с самой высокой инфляцией. В марте рост цен в стране составил 6,7%, что стало самым высоким показателем с апреля 2002 года.

Уровень инфляции в РФ останется пониженным в ближайшей перспективе под влиянием временных факторов. Об этом пишут в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«В ближайшей перспективе темп роста потребительских цен может остаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов», — сказано в бюллетене, выводы которого, как указывается, могут не совпадать с официальной позицией российского Центробанка.

Согласно документу, рост цен на товары сдержит происходящая корректировка стоимости плодоовощной продукции и сахара. Также на сдерживание инфляции повлияет замедление роста цен на электронику и стройматериалы.

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