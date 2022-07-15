В МИД заявили, что односторонние санкции против России вызовут общемировую рецессию

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что односторонние санкции со стороны стран Запада могут вызвать общемировую рецессию, сообщает РИА «Новости».

«Допущенные в пандемию просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик стран Запада привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках задолго до начала специальной военной операции России», — заявил Вершинин.

Он добавил, что проблемы мировой экономики во многом зависят от попыток экономически задавить Россию.

«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», — пояснил Вершинин.

Ранее Bloomberg сообщил об ухудшении прогноза по инфляции в Евросоюзе из-за Украины.

Согласно новым прогнозам, восстановление валового внутреннего продукта (ВВП) после пандемии коронавируса будет слабее, чем ожидалось, инфляция же значительно вырастет.