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Путин подписал закон, разрешающий разводить кроликов и птиц на огородных участках

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках и упрощающий оформление таких участков в долевую собственность.

Согласно документу, процедура передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников будет упрощена. Закон отменяет необходимость получать согласие от всех собственников садовых или огородных участков в границах товарищества в случае, если решение о такой передаче было принято общим собранием его членов.

Также теперь допускается выращивание для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов на садовых и огородных участках, но при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Также такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где расположен такой участок, либо выдано разрешение.

14 июля Путин подписал ряд законов. О главных нововведениях читайте в материале «Газеты.Ru».

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