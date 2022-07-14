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Опрошенные Центробанком аналитики улучшили прогноз по ВВП России

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Мария Девахина/РИА «Новости»

ВВП (валовой внутренний продукт) России может упасть на 6% в 2022 году, инфляция составит 15% к концу года. Такие ожидания озвучили аналитики, которых опросил российский Центробанк.

В опросе, который проходил в мае, эксперты прогнозировали падение ВВП на уровне 7,5% в 2022 году, рост потребительских цен в размере 17%.

Прогноз по динамике ВВП на 2023 год при этом несколько ухудшился. Теперь в Банке России ожидают снижение экономики на 1,3%. По данным опроса, в конце мая ожидалась нулевая динамика в 2023 году. Прогноз экономистов по инфляции в России в 2023 году снизился до 6,1% с 6,7%.

Опрос проводили с 6 по 12 июля. В исследовании приняли участие 26 экономистов.

Ранее 14 июля сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) серьезно ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных в истории сообщества 7,6% в 2022 году и 4% в 2023 году в сравнении с ожидавшимися весной 6,1% в 2022 году и 2,7% в 2023 году.

Также ЕК существенно снизила прогноз роста ВВП зоны евро на 2023 год до 1,4% по сравнению с ожидавшимися в весеннем прогнозе 2,3%, по ЕС ожидания на 2023 год снижены с 2,3% до 1,5%.

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