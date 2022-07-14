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Bloomberg сообщил, что Китай готовится отменить двухлетний запрет на австралийский уголь

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Чиновники в Китае предложили отменить почти двухлетний запрет на импорт австралийского угля на фоне западных санкции в отношении российской энергетики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение источников в энергетической сфере.

Двое собеседников издания указали, что некоторые китайские компании уже готовятся возобновить импорт, заменив российский уголь на австралийский.

В конце 2020 года в КНР ввели неофициальный запрет на поставки в страну угля из Австралии. Канберра была крупнейшим поставщиком угля для китайской стороны. Теперь в Пекине опасаются, что европейские ограничения на российские энергоносители увеличат конкуренцию за уголь со стороны основных поставщиков Китая, таких как Индонезия.

В начале июля сообщалось, что с февраля по май 2022 года Россия смогла увеличить прибыль от продажи энергоресурсов Китаю и Индии в два раза, до $24 млрд. Китай приобрел российскую нефть, газ и уголь на сумму $18,9 млрд.

Ранее 14 июля стало известно, что вице-премьер КНР Лю Хэ в ходе переговоров 5 июля обсуждал с главой Минфина США Джанет Йеллен вопрос предельной цены на российскую нефть.

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