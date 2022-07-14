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Официальные курсы доллара и евро снизились

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Официальный курс доллара к рублю на пятницу, 15 июля, снизился на 27,54 копейки – до 58,25 руб., а евро – на 55,7 копейки, до 58,34 руб. Это следует из данных Банка России.

Регулятор устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни на основе рыночных курсов Московской биржи.

Агентство «Прайм» сообщает со ссылкой на данные торгов, что индекс доллара продолжил расти, и достиг 109 пунктов впервые с сентября 2002 года.

Кандидат экономических наук Сергей Заверский заявил в беседе с «Газетой.Ru», что накопление валютных резервов за счет покупки юаней российским Центробанком, расширение параллельного импорта и снижение цен на нефть и газ приведут к возврату курса доллара на уровень 70-75 руб. во второй половине 2022 года.

Генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков считает, что курс рубля к доллару вернется к оптимальному коридору 70-75 руб. к сентябрю-октябрю 2022 года, а к концу года может сместиться в пределы коридора 70-80 руб.

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