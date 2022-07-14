В Нидерландах заявили, что газ в стране не станет дефицитом при остановке импорта из РФ

В нидерландской газотранспортной компании Nederlandse Gasunie считают, что страна сможет пережить возможное прекращение поставок природного газа из России следующей зимой, пишет агентство Bloomberg.

«При соблюдении определенных условий принудительного отключения подачи газа потребителям в предстоящую зиму не будет», — заявил директор Gasunie Transport Services Барт Ян Хуверс.

По словам Хуверса, чтобы Нидерланды могли компенсировать любые потери поставок топлива из России, нужно выполнить несколько условий. Во-первых, снизить внутренний спрос на энергию, примерно, на 20%. Во-вторых, снять ограничения на мощности угольных электростанций страны. В-третьих, заполнить местные хранилища газа минимум до 80%.

Россия в последнее время отправляет газ на территорию Евросоюза в ограниченных объемах. В мае остановились поставки по магистрали «Ямал — Европа». В июле снизилась прокачка по двум другим основным коридорам – «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе. Из-за технических работ снизился объем поставок по «Турецкому потоку».

Во второй половине апреля министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна может отказаться от импорта газа из России к концу 2022 года. Заявление глава экономического ведомства сделал, выступая на заседании кабинета министров.