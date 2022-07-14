Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин подписал закон об усилении защиты и контроля над персональными данными россиян 17:37
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку по прилете... 17:36
В США женщины подали в суд на Uber из-за насилия со стороны водителей 17:33
Рабочие в Москве нашли три человеческих скелета, когда прокладывали теплотрассу 17:31
Владельцы очков Ray Ban получили возможность звонить по WhatsApp 17:31
Лидер ансамбля «Сябры» пожаловался на проблемы с выступлениями 17:28
В Румынии упал американский военный беспилотник 17:26
Bloomberg сообщил, что Китай готовится отменить двухлетний запрет на австралийский... 17:26
Ирина Шейк выложила фото салата «Оливье» и дубовых веников 17:23
Председатель Госдумы Володин вместе с депутатами посетил ЛНР 17:23
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

The Guardian написала, что цена аренды жилья в Великобритании достигла рекордного уровня

close
100%
barnyz/flickr.com

Аренда жилья в Великобритании повысилась до рекордно высокого уровня. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные онлайн-портала Rightmove.

В Лондоне в среднем стоимость аренды помещений для проживания выросла во втором квартале 2022 года до рекордных £2257. Это на 15,8% выше прошлогоднего показателя. За пределами Лондона стоимость аренды жилья в среднем в апреле-июне составила £1126 за месяц. Это на 11,8% превышает показатель 2021 года.

В других районах королевства повышение стоимости оказалось значительнее. В городе Манчестер на северо-западе страны аренда подорожала за год на 23,4% — с £913 во втором квартале 2021 года до нынешних £1127. Другой район с наибольшим ростом цен на аренду — город Чатем в графстве Кент. Там стоимость выросла на 21,4%. В городе Ливерпуль, что в графстве Мерсисайд, +19,4%.

На фоне роста стоимости отмечается нехватка жилой недвижимости для аренды. Объем предложений на 26% ниже прошлогоднего, в то время как спрос на аренду жилья по итогам квартала вырос на 6%.

Ранее 14 июля сообщалось, что стоимость аренды квартиры в районе Нью-Йорка Манхеттен в среднем подскочила в июне на 29% в годовом выражении и составила рекордные $5058 в месяц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть