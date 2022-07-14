The Guardian написала, что цена аренды жилья в Великобритании достигла рекордного уровня

Аренда жилья в Великобритании повысилась до рекордно высокого уровня. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные онлайн-портала Rightmove.

В Лондоне в среднем стоимость аренды помещений для проживания выросла во втором квартале 2022 года до рекордных £2257. Это на 15,8% выше прошлогоднего показателя. За пределами Лондона стоимость аренды жилья в среднем в апреле-июне составила £1126 за месяц. Это на 11,8% превышает показатель 2021 года.

В других районах королевства повышение стоимости оказалось значительнее. В городе Манчестер на северо-западе страны аренда подорожала за год на 23,4% — с £913 во втором квартале 2021 года до нынешних £1127. Другой район с наибольшим ростом цен на аренду — город Чатем в графстве Кент. Там стоимость выросла на 21,4%. В городе Ливерпуль, что в графстве Мерсисайд, +19,4%.

На фоне роста стоимости отмечается нехватка жилой недвижимости для аренды. Объем предложений на 26% ниже прошлогоднего, в то время как спрос на аренду жилья по итогам квартала вырос на 6%.

Ранее 14 июля сообщалось, что стоимость аренды квартиры в районе Нью-Йорка Манхеттен в среднем подскочила в июне на 29% в годовом выражении и составила рекордные $5058 в месяц.