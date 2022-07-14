Песков назвал «совершенно нормальным» план Казахстана принять покинувшие РФ компании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это совершенно нормально, когда страны стремятся создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов.

По его словам, это делают все государства, в том числе Россия.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал решение Казахстана принять у себя покинувшие российский рынок иностранные компании.

«Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность, в которой мы живем и работаем», — сказал Песков в ходе ежедневного брифинга.

Ранее 14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать надежные условия для привлечения иностранных компаний, которые покидают рынок России.

Казахстанский лидер объяснил, что принял такое решение в рамках «глобальной борьбы за инвестиционный капитал». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».