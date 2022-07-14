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Песков заявил, что правительство определит целесообразность введения спецмер в экономике

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Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти смогут вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения проведения спецопераций за рубежом, если это будет целесообразно. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

«Это приписывается правительству. По мере того, как правительство считает это целесообразным, оно обладает правом их применять», — уточнил Песков.

При этом Песков не привел примеров, в каких случаях российские власти смогли бы ввести подобные меры в экономическом секторе.

Также Песков не согласился с мнением, что такие функции могут дублировать полномочия президента.

«У нас же с вами не военное положение, а у нас специальная военная операция», — объяснил пресс-секретарь российского главы государства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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