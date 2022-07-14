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В МИД Венгрии заявили, что Вена и Будапешт не готовы говорить о санкциях против газа из РФ

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Marko Djurica/Reuters

Вена и Будапешт сейчас не готовы вести дискуссии по теме санкций против поставок газа из РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

Глава венгерского МИД выступил в ходе пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

«В том, что касается зависимости от российского газа, мы в одной лодке. Александер вчера в Будапеште верно отметил, что это не наше желание, это факт, определенный инфраструктурой и географией», — подчеркнул Сийярто.

Как добавил глава МИД Венгрии, обязательно стоит учесть национальные интересы.

«Мы дали понять, что не будет поддерживать санкционный список, который включит в себя Газпром или Газпромбанк», — заключил дипломат.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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