Названа предварительная дата новых переговоров по «зерновому вопросу»

Предварительная дата встречи делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу вывоза зерна с Украины назначена на 20-21 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Предварительно 20-21 июля, но это пока не точно, все согласуется сторонами, корректировки возможны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе переговоров учитываются опасения Москвы, а также санкции в различных сферах, мешающие экспорту российской сельхозпродукции.

Он отметил, что соглашение по зерну подразумевает создание зоны безопасности вблизи вод Украины, а не в самих портах. Контроль следующих в украинские порты судов планируется осуществлять совместными усилиями Турции и ООН.

Источник добавил, что такой контроль связан с беспокойством российской стороны, что эти суда могут перевозить оружие.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что представители Турции, России, Украины и ООН достигли договоренности по «зерновому вопросу». В частности, они договорились о создании в Стамбуле координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон.