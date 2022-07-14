Спрос на зарубежные франшизы в России упал почти на 60% в июне

На фоне антироссийских санкций спрос на западные франшизы в России упал на 58% в июне по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков компании Franshiza.ru

В публикации отметили, что снижение спроса на зарубежные франшизы в России на 58% в июне не связано с текущими геополитическими событиями в мире, так как в последние несколько лет на российском рынке стали появляться локальные игроки. Если раньше инвесторы присматривались к международным компаниям, то теперь они обращают внимание на российские концепции.

Участники рынка указали, что снижение спроса на франчайзи привело к тому, что перестали открываться новые магазины и точки продаж, так как партнеры перестали интересоваться вложениями в западные бренды. При этом отечественные бренды заметили рост интереса со стороны иностранных компаний, так как они стали искать альтернативные бизнес-модели.

Аналитики посчитали, что в 2022 году спрос на зарубежные франшизы будет снижаться, как и их число в России. Действующие же франшизы будут переходить с западных на отечественных партнеров. Однако ни отечественные, ни зарубежные франчайзинговые компании не смогут за короткое время получить доверие от предпринимателей.

В конце мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов рассказал о поддержке предпринимателей, открывающих бизнес по франшизе. По его словам, предусмотрена компенсация для франшиз. Смысл заключается в помощи в первом взносе, чтобы предприниматели могли начать свой устойчивый бизнес.