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В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что США хотят вытеснить Россию из сферы торговли

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Обвинения Вашингтона в адрес Москвы касательно воспрепятствования вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины не выдерживают критики, считают в посольстве России в американской столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации дипмиссии, Соединенные Штаты так пытаются добиться передела глобального агропромышленного рынка.

«Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию... Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка...» — объяснили в посольстве.

Подчеркивается, что в настоящий момент импортеры столкнулись со значительными трудностями в ходе получения сельхозтоваров на фоне санкций США. Кроме того, негативно отобразился разрыв цепочек поставок, добавили дипломаты.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Ранее в посольстве РФ назвали слова США об изъятии украинских паспортов дезинформацией.

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Отношения России и США
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