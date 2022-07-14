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Суд обязал выплатить $95 млрд бывших руководителей Tepco за аварию на Фукусиме

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Global Look Press

Окружной суд Токио в среду обязал четырех бывших руководителей Tokyo Electric Power Company (Tepco) выплатить 13 триллионов иен (95 миллиардов долларов) в качестве компенсации за ущерб оператору разрушенной атомной электростанции «Фукусима-дай-ити». Об этом пишет CNN о ссылкой на заявление адвокатов истца.

По сообщениям местных СМИ, это решение по гражданскому делу, возбужденному акционерами Tepco, знаменует собой первый случай, когда суд признал бывших руководителей ответственными за ядерную катастрофу.
Суд постановил, что руководство могло бы предотвратить катастрофу, если бы проявило должную осторожность.

«Одна авария на атомной электростанции приводит к необратимому ущербу как для человеческих жизней, так и для окружающей среды. На руководителей компаний, которые эксплуатируют такие станции, также ложится огромная ответственность, несравнимая с другими компаниями», — заявил истец Юи Кимура.

Адвокат обвиняемых пока отказался от комментариев.

Также в прошлом году компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии заявила о том, что специалисты обнаружили повреждения почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS.

Авария на АЭС Фукусима-1 стала радиационной аварией максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), начавшаяся в пятницу 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Затопление подвальных помещений, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. Произошли расплавление ядерного топлива в реакторах энергоблоков № 1—3, накопление водорода в результате пароциркониевой реакции и взрывы гремучей смеси на энергоблоках № 1, № 3 и № 4. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия, объем выброса которых составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской аварии.

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