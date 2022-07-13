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В Банке России заявили, что за шесть месяцев выявили более двух тысяч финансовых пирамид

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Depositphotos

Российский Центробанк в первом полугодии 2022 года выявил в 6,5 раз больше финансовых пирамид в стране по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала опубликовала на своем сайте.

«Банк России выявил за шесть месяцев 2022 года более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов. <...> Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раз», — указали в регуляторе.

По информации Центробанка, число нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг выросло почти в три раза, а нелегальных кредиторов — больше чем вдвое. Подавляющее число мошенников — почти 80% — действовали онлайн.

Как отметили в Банке России, злоумышленники активизировались из-за особенностей экономической ситуации. Активно рекламировалась услуга «займы от частных лиц» и вложения в «нестандартные» псевдоинвестиционные проекты.

В середине июня директор департамента Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал о новых «легендах», которые используют мошенники для вовлечения граждан в финансовые пирамиды.

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