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Bloomberg: Германия может договориться с Shell на поставку СПГ вместо газа из РФ

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Matthias Rietschel/AP

В Германии рассматривают возможность заключения договоренностей с Shell и рядом других компаний о поставках сжиженного природного газа (СПГ) на замену российскому топливу. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

В публикации указали, что речь идет о заключении долгосрочных контрактов на поставку. Также в Германии обсуждают возможности заключения договора с американской компанией Venture Global LNG.

При этом в июне Venture Global LNG уже подписала контракт с немецким энергоконцерном EnBW. В нем речь шла о поставках в страну 1,5 млн тонн СПГ каждый год на протяжении 20 лет. Начало поставок запланировано на 2026 год.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на помощника канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорга Кукиса сообщило, что Германия полностью откажется от угля России 1 августа, а с 31 декабря — от российской нефти. По словам канцлера, самым сложным для Германии будет найти альтернативу российским энергоресурсам.

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