Глава Ассоциации российских банков раскритиковал банк «Тинькофф» из-за комиссии в $200 за SWIFT-перевод

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян негативно отнесся к введению банком «Тинькофф» комиссии в $200 за входящий SWIFT-перевод. Об этом глава АРБ заявил в интервью «Газете.Ru».

«Я не понимаю смысла комиссии за вход. Это в дальнейшем отрицательно скажется на имидже банка», — подчеркнул Тосунян.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», новые условия обслуживания SWIFT-переводов в банке «Тинькофф» действительно подразумевают, что кредитная организация будет забирать себе в виде комиссии всю сумму входящего перевода, если она составляет менее $200.

16 июня «Тинькофф» сообщил, что меняет условия SWIFT-переводов, которые остаются одним из немногих способов для россиян отправить или получить деньги из-за рубежа.

«Минимальная сумма SWIFT-переводов составит $20 000. Появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода», — говорилось в сообщении банка.

До этого, в конце мая, банк уже объявлял, что с 6 июня повысит комиссию за SWIFT-переводы – она составит 1% от суммы перевода (минимум — $30 или £30, максимум — $200 или £200). До этого комиссия составляла $15 или £10.