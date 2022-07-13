В Бразилии объявили об оставшихся на 50 дней запасах дизтоплива

Запасов дизельного топлива в Бразилии осталось на 50 дней. Об этом заявил министр горнорудной промышленности и энергетики Адольфу Сашида, передает ТАСС.

«Если в мире что-нибудь произойдет и станет невозможно импортировать нефть, Бразилия сможет обойтись без импорта дизеля еще 50 дней », — отметил Сашида.

Он добавил, что министерство внимательно следит за развитием ситуации с топливом.

В конце июня газета The Guardian писала, что власти Шри-Ланки объявили о двухнедельной приостановке продаж топлива на фоне усиления экономического кризиса. Официальный представитель кабинета министров Бандула Гунавардане пояснил, что заправляться смогут лишь автомобили основных социальных служб страны – медиков, пожарных, полиции, что позволит «сохранить небольшие запасы, которые у нас есть».