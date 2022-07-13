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Bloomberg: Европа готовится к концу света при остановке поставок газа из России

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Евросоюз ждет конец света при прекращении поставок газа из России. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на экспертов рынка.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что замены газа из России попросту нет. Поэтому возможное прекращение поставок может привести к всеобщему шоку Центральной Европы, что также отразится и на других странах Евросоюза. Кроме того, Европе может не хватить запасов газа на зиму, что обязательно приведет к нормированию его потребления. Такую ситуацию можно считать настоящим экономическим кризисом.

Аналитики посетовали, что европейские Центробанки не могут принять какие-либо эффективных мер ради помощи своим экономикам, так как инфляция в европейском регионе уже достигла десятилетних максимумов.

По словам директора по инвестициям в банке Banque Syz Чарльза-Генри Моншау, Европа сейчас попала в порочный круг. Речь идет о том, что высокие цены на энергоносители вредят экономике Евросоюза, отчего курс евро слабеет. При этом ослабление евро делает куда дороже поставки энергоносителей.

В конце июня аналитики крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank заявили, что ФРГ ожидает еще более сильного роста инфляции, если в ближайшее время поставки газа из Российской Федерации по «Северному потоку» не нормализуются.

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