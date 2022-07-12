Профицит бюджета России за первые шесть месяцев 2022 года составил 1,4 трлн рублей

Доходы федерального бюджета России за первые шесть месяцев 2022 года, по предварительной оценке, составили 1,37 трлн рублей. О профиците казны пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина страны.

Согласно статистике экономического ведомства, доходы бюджета превысили 14 трлн рублей и составили 56% к общему объему доходов федерального бюджета. Расходы составили 12,6 трлн рублей или 53,4% к общему объему расходов бюджета страны.

Самый большой профицит бюджета обеспечила Федеральная налоговая служба (ФНС) — около 9,8 трлн рублей (или 58,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год). Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила на счет бюджета России около 3,5 трлн рублей (56%). Иные федеральные структуры направили в казну около 701,7 млрд рублей (34,9%).

В мае сообщалось, что в России профицит федерального бюджета за первые четыре месяца 2022 года составил 800 млрд руб.

Накануне стало известно, что Минфин ожидает дефицита бюджетов регионов России в 2023 и 2024 году.