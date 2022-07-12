The Telegraph: Европу ждет величайший энергетический шок в истории без «Северного потока»

Обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард предупредила о величайшем энергетическом шоке в истории Европы в случае прекращения поставок российского газа.

По ее словам, прекращение поставок может затронуть как домохозяйства, так и производства Евросоюза. Если верить «базовому прогнозу» аналитиков, то «Северный поток» возобновит прокачку на 40%, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности европейцев. В случае, если прокачка газа не будет увеличена, то газохранилища к концу года удастся заполнить только на 70%.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг предложил продлить эксплуатацию угольных электростанций, а эксперт из бельгийского аналитического центра Брейгель Симон Тальяпьетра заявил о величайшем энергетическом кризисе в Европе, говорится в публикации.

Ранее в Германии предложили снизить температуру отопления в офисах из-за газового кризиса.