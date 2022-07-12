Умер автор музыкальной темы Джеймса Бонда Монти Норман

В Великобритании в возрасте 94 лет умер автор заглавной темы Джеймса Бонда, британский композитор Монти Норман, сообщает Общественная служба новостей.

«С грустью сообщаем о том, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года после непродолжительной болезни», – сказано в сообщении.

Главная тема Джеймса Бонда, написанная Норманом в 1960 году, стала своеобразным бондовским каноном, ее можно услышать во всех классических картинах об агенте 007, начиная с «Доктора Ноу» 1962-го. Исключением стал фильм «Казино Рояль» 2006-ого года.