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Сенатор Цеков назвал местью удары ВСУ по Новой Каховке

Ракетный удар украинской армии по Новой Каховке в Херсонской области является местью жителям этой территории из-за желания воссоединиться с Россией. Об этом Общественной службе новостей заявил сенатор, член Комитета по международным делам Сергей Цеков.

«Они просто сошли с ума. Бьют уже вроде бы по своим, но понимают, что эти люди хотят воссоединиться с Россией. Так мстят им. Это абсолютно глупые решения и характеризуют Украину, как страну, которая строит все на силе и запугивании. Причем запугивании собственных граждан», – цитирует сенатора Общественная служба новостей.

Цеков подчеркнул, что украинской армии «без разницы куда бить» и военные используют обстрелы в качестве акта запугивания. Сенатор отметил, что удары наносит Украина, а кто конкретно отдал приказ: президент страны Владимир Зеленский или кто-либо из военноначальников «уже другой вопрос».

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