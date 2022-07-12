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Володин заявил, что Пентагон «сдулся»

Пентагон «сдулся», заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, Пентагон разрабатывает новейшее оружие против России. Им стали специальные воздушные шары, которые могут находиться в небе на высоте около 30 км.

«Пентагон сдулся. Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны», – цитирует Володина Общественная служба новостей.

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