Джилл Байден раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с тако

Национальная ассоциация испаноговорящих журналистов осудила слова первой леди США Джилл Байден, которая в ходе выступления в городе Сан-Антонио заявила, что латиноамериканцы такие же уникальные, как «тако на завтрак».

Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на заявление организации.

Так, в документе говорится о том, что подобное сравнение говорит о недостаточных знаниях о культуре. «Мы не тако», – говорится в заявлении, которое цитирует Общественная служба новостей.

В заявлении также уточняется, что наследие латиноамериканцев не следует сводить к стереотипам.