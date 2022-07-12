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Курсы доллара и евро на Мосбирже впервые за 20 лет сравнялись

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Курсы доллара и евро впервые за 20 лет сравнялись между собой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов на Московской бирже.

Обе валюты после очередной коррекции сравнялись на уровне 59,3 руб., при этом в моменте доллар был даже дороже евро.

При этом во вторник, 12 июля, утром рубль продолжил снижение и к доллару, и к евро. По данным на 10.07 мск, курс доллара вырос до 59,1 руб. (+0,34%), а евро потерял 0,04%, упав до отметки 59,2 руб.

Ранее аналитик, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил о недостаточном ослаблении рубля.

По его словам, сейчас курс рубля постепенно становится более сбалансированным. Речь идет о том, что российский рынок сейчас адаптируется к импорту, замедляются темпы экспорта, появляется информация о возможном перезапуске бюджетного правила через валютные интервенции в дружественных валютах. Поэтому сильный рубль, который был в последние три месяца, пока не так актуален.

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