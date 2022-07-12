Аналитики подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

В России средний заработок женщин, работающих на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тысячи рублей на руки с учетом всех премий, а мужчин — 62,1 тысячи рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования FinExpertiza.

«Размер зарплаты женщин составил 68,9% от мужской, или на 31,1% меньше», — говорится в исследовании.

Отмечается, что с начала 2000-х годов разница в доходах мужчин и женщин уменьшалась, и в 2013 году достигла своего минимума в 26,1%. После этого это неравенство снова начало расти. При этом оно варьируется в зависимости от сферы. К примеру, в области строительства этот показатель минимален и составляет 4,1%, энергетике — 14,7%, ЖКХ — 15%, образования — 15,2%.

Наибольший разрыв наблюдается в сферах культуры, спорта и развлечений (40,2%), информации и связи (35,6%), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (31,7%).

Аналитики полагают, что разница в зарплатах связана с ролью женщины в семейной жизни и разделение профессий на мужские и женские. Они также отмечают, что среднее рабочее время у женщины — 38 часов в неделю, а у мужчин — 40 часов, в то время как среднечасовая зарплата у женщин составляет 76,3% от мужской.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова рассказала, что эта диспропорция увеличивается по мере продвижения по карьерной лестнице.

«Гендерный разрыв в зарплатах для высококвалифицированных специалистов и руководителей оказывается значительно выше, чем для работников низкой квалификации», — пояснила она.

Недавнее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что россияне в среднем хотели бы получать 169 тысяч рублей в месяц. При этом женщины традиционно называют более низкую сумму — 152 тысячи, в то время как мужчины указывают 189 тысяч рублей.